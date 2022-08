In Sachsen wurden im ersten Quartal dieses Jahres sogar mehr als dreimal so viele Spritdiebstähle (201) angezeigt wie während der ersten drei Monate im Jahr 2021 (67). Dem LKA Sachsen liegen auch bereits die Zahlen für das zweite Quartal vor: Weitere 201 Fälle kamen noch hinzu. Spritklau-Hotspots sind im Freistaat die Kreise Mittelsachsen und Görlitz. Der Gesamtschaden hat sich 2022 in Sachsen bereits auf fast 360.000 Euro summiert.