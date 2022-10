Die regionale Verteilung ist den Daten des LKA zufolge sehr unterschiedlich. Die meisten Tankbetrugsfälle wurden im Landkreis Börde registriert. Hier lag die Zahl der Straftaten bei 347. Die wenigsten Fälle gab es in dem Zeitraum mit 45 im Altmarkkreis Salzwedel. In Magdeburg nahm die Polizei in diesem Jahr bislang 225 Fälle von Tankbetrug auf, in der Stadt Halle waren es 64 Fälle.