Professor Andreas Knabe ist Volkswirtschaftler und beobachtet folglich die aktuelle Debatte mit einiger Skepsis: "Gerade wenn ich mir die Lohnforderungen jetzt anschaue, 10 bis 15 Prozent, das ist ja weit über dem, was wir an Inflation sehen. Die Inflationsrate liegt bei acht Prozent, die Produktivitätssteigerung liegt bei einem halben Prozent. Wenn man das alles einrechnet, würde man nur auf Lohnabschlüsse von achteinhalb Prozent kommen." Knabe warnt in diesem Zusammenhang vor einer Lohn-Preis-Spirale. Steigende Löhne könnten zu steigenden Preisen führen, was dann erneut zu steigenden Löhnen führen könnte, ein Kreislauf, der nicht ohne ökonomisches Risiko ist.