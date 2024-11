Die Telenotärztinnen und -ärzte haben eine spezielle Weiterbildung und unterstützen das nicht-ärztliche Rettungspersonal aus der Zentrale in Halle, also ohne selbst vor Ort zu sein. In Echtzeit haben sie von dort aus die Vitaldaten der Patientinnen und Patienten wie Blutdruck und EKG im Blick und stehen in Kontakt mit der Besatzung des Rettungswagens.