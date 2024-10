Im Süden von Sachsen-Anhalt hat die Erprobung des sogenannten Tele-Notarztes am Dienstag begonnen. Das neue System wird in Halle sowie in den Landkreisen Saalekreis und Mansfeld-Südharz getestet. Der Leiter des Rettungsdienst-Bereiches Merseburg-Querfurt und südlicher Saalekreis, Hartmut Stefani, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, so wolle man unnötige Einsätze vermeiden.