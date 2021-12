Die Stimmung ist gereizter in der letzten Zeit. Wie es eigentlich in der Gesellschaft so auch ist – das spiegelt sich in den Anrufen eben auch wieder. Die Leute sind wirklich genervt, dass es Einschränkungen gibt oder eine Impfpflicht droht.

Gundula Eichert Leiterin der Telefonseelsorge Halle