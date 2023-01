Zum Jahreswechsel meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) das wärmste Silvester seit Beginn der Aufzeichnungen. Auch in Sachsen-Anhalt zeigten viele Messstellen Temperaturrekorde an, einige über 18 Grad Celsius. In Bad Lauchstädt und Jeßnitz war es am letzten Tag des Jahres 2022 mit 18,3 Grad am wärmsten. In Genthin und Quedlinburg erreichte das Thermometer 18,2 Grad, in Magdeburg 18,1 Grad.