Immer mehr Patientinnen und Patienten, die selbst keinen Facharzttermin bekommen, nehmen den Terminservice der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) in Anspruch.

"In den vergangenen zwei Jahren ist eine zunehmende Inanspruchnahme der Terminservicestelle zu beobachten", teilte die KVSA mit. 24.337 Terminwünsche seien im Jahr 2020 und 30.564 im Jahr 2021 abgegeben worden. Vermittelt worden seien dann rund 15.880 beziehungsweise 23.570 Termine.

Besonders häufig nachgefragt waren demnach Termine für eine Psychotherapie für Erwachsene sowie Termine bei Nervenärztinnen und -ärzten. Am dritthäufigsten waren Termine für Augenärztinnen und -ärzte gefragt.



In der Altmark soll ein Diagnostik-Bus den Mangel an Augenärztinnen und -ärzten abmildern und fehlende Praxen kompensieren. Mehr dazu sehen Sie im Video.