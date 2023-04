Nach der Technik-Panne bei den Abitur-Prüfungen in Nordrhein-Westfalen haben Sachsen-Anhalts Schulen Testläufe für die eigenen Prüfungen durchgeführt. Das Bildungsministerium teilte mit, an den Probeläufen zum Herunterladen der Prüfungsaufgaben hätten sich alle Schulen verpflichtend beteiligt. Das Ministerium und Landesschulamt teilten außerdem mit, dass es für unerwartet auftretende Probleme einen Notfallplan gebe.

In Nordrhein-Westfalen sind Abiturienten wegen einer Panne beim Download der Prüfungsaufgaben statt am Mittwoch erst am Freitag in ihre schriftlichen Abschlussprüfungen gestartet. Das Herunterladen der Aufgaben hatte nach Angaben des Schulministeriums nur bei etwa jeder dritten von 900 Schulen geklappt. Zehntausende Abiturienten sind betroffen.