Stefan Bernschein: Die "Hello Fresh"-Kochbox im Test

Und wie schmeckt das Ganze? Mein Test beginnt mit einem Überraschungspaket. Ich rufe bei Hello Fresh in der Unternehmenszentrale in Berlin an. Wie auf der Webseite auch, werde ich gefragt, welche Präferenzen ich habe – ob ich abnehmen möchte, ob ich es eher gut-bürgerlich oder exotisch mag, ob ich Fleisch esse und so weiter. Ich bin das erste Mal überrascht: rohes Fleisch aus dem Postpaket? Geht das? Ich wähle also mit Fleisch – und lasse mich beim Rest überraschen.

Wenig später steht die Kochbox auf meinem Küchentisch. Groß und auffallend schwer ist sie. Ich setze das Messer an und klappe den Karton auf – mein erster Eindruck: ziemlich viele Tüten. Braunes Recyclingpapier und zwei farbige Menü-Karten, die mir zeigen, was es werden soll: ein vegetarisches Maronen-Pilz-Ragout – und ein Kohlrabi-Eintopf mit Königsberger Klopsen.

Der Preis und ein Blick auf die Lebensmittel

Aha, zwei verschiedene Gerichte mit jeweils zwei Portionen. Dafür habe ich 40 Euro bezahlt, eine Portion kostet also stattliche zehn Euro. Was sofort auffällt: Alles wirkt sehr durchdacht. Jedes Gericht steckt in einer eigenen Tüte – und eine aufgedruckte Ziffer zeigt sofort an, welches Rezept zu welcher Tüte gehört.

Stefan Bernschein war sich unsicher, ob Fleisch wirklich per Post verschickt werden kann und dabei frisch bleibt. Deshalb riecht er daran. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT Ich nehme mir den Kohlrabi-Eintopf vor und packe alles aus: eine Kartoffel, eine Möhre, eine Zwiebel, eine Stange Lauch, ein Kohlrabi, ein Gläschen Kapern, ein Päckchen Sahne, ein Päckchen Petersilie und mehrere Tütchen mit Gewürzen. Und das Fleisch für die Klopse? Das steckt zwischen mehreren großen Kühlpacks.



Und das ist die erste große Überraschung: Obwohl zwischen Einpacken, Verschicken und Auspacken vermutlich drei Tage liegen (ich hatte es noch einen Tag bei circa 7 Grad auf dem Balkon stehen), ist das Eis in den Kühlpacks noch nicht ganz geschmolzen. Ich öffne das eingeschweißte rohe Hackfleisch und halte meine Nase dran. Nichts. Ein leichter Fleischgeruch – aber keine Spur von Verderblichkeit, es sieht frisch aus, ein zartes Fleisch-Rot. Oder anders formuliert: Das Gehackte aus dem Postpaket ist so frisch, wie aus dem Supermarkt – ich bin beeindruckt. Auch Möhre, Lauch und Co. sind knackig und machen Lust, damit zu kochen.

Kochen und die Müll-Bilanz

Blick in die Kochbox: Neben dem Rezept sind die Gerichte und die dazugehörigen Lebensmitteln in extra Papiertüten verpackt. Bildrechte: MDR/Stefan Bernschein Ich würde mich als Hobby-Koch bezeichnen – ich koche gern und regelmäßig. Dennoch halte ich mich akribisch an die Anleitung – und die ist wirklich vorbildlich. Man wird an die Hand genommen und Schritt für Schritt beschrieben, was zu tun ist: Ofen vorheizen, Kapern abgießen, Möhre in Scheiben schneiden, Lauch vierteln, Kohlrabi würfeln und so weiter. Die geschnippelten Zutaten soll ich in einer Pfanne anbraten und Kapern, Zwiebeln und Gewürze in einer Schüssel mit dem rohen Hack vermischen. Dann Klopse draus formen – und ab damit in den Backofen: 20 Minuten brutzeln bei 180 Grad.



Während alles vor sich hinköchelt, räume ich auf – und habe jede Menge Verpackungen auf dem Tisch. Diverse Papier-Tüten, kleine Plastiktütchen für die Gewürze und die Kühlpacks. Zwar liegt der Hinweis bei, dass man das Wasser der Eispacks zum Blumengießen weiternutzen soll, aber den Abfall schmälert das nicht. Okay, wenn ich im Supermarkt einkaufe, ist auch alles verpackt – aber hier sind die Mengen winzig: der Verpackungsmüll für das aktuelle Essen gehört zu gerade mal 2 Portionen. In den Plastiktütchen sind winzige Mengen - ein paar Gramm Muskat, ein paar Gramm Würzmischung, eine Plastiktüte mit gerade mal 20 Gramm Petersilie, dazu der große Karton. Ist das alles nachhaltig?

Und wie schmeckt‘s?

Das Fazit von Stefan Bernstein: Das Essen schmeckt, es ist aber auch vergleichsweise teuer und die Box hat viel Verpackungsmüll. Bildrechte: MDR SACHSEN-ANHALT

Das wichtigste beim Kochen ist der Geschmack. Erfüllt das Ergebnis die Erwartungen? Kurz und knapp: ja. Das Essen ist nicht nur lecker – mein Kohlrabi-Eintopf sieht auch fast genau so aus wie auf der schicken "Hello Fresh"-Menükarte. Es ist lecker, alles hat Biss und durch die genaue Anleitung kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Damit bekommen auch absolute Koch-Anfänger und Küchenmuffel ein tolles Ergebnis.

Was mir persönlich nicht so gut gefällt, sind Preis und Müll. Für etwa 20 Euro bekommt man zwei Portionen Eintopf – das wäre mit Zutaten aus dem Supermarkt deutlich günstiger. Außerdem bleib trotz aller Recycling-Materialien ziemlich viel Müll über. Wer es bequem mag und nicht selbst einkaufen möchte, für den ist eine Kochbox eine Option.



Außerdem bekommt man auf der Webseite viele Gerichte vorgeschlagen und muss sich weder mit der Menüplanung beschäftigen noch eine Einkaufsliste schreiben. Ich werde kein Kochbox-Abonnent – ich mag es, mich direkt im Supermarkt inspirieren zu lassen und mit dem zu kochen, was vor Ort gerade verfügbar ist.