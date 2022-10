Energiekrise Wie Theater in Sachsen-Anhalt Energie sparen

Die Theater in Sachsen-Anhalt haben erste Energiesparmaßnahmen umgesetzt. Dazu gehört etwa die Senkung der Raumtemperatur auf 19 Grad außerhalb des Zuschauerbereichs und die Umstellung auf LED-Beleuchtung. Die Bühnen Halle verzichten zum Beispiel auch auf eine Außenbeleuchtung der Gebäude. Das Theater der Altmark befindet sich in einer energetischen Sanierung und das Anhaltische Theater Dessau will seine Beleuchtung umrüsten.