Die Kündigung ist nun fast einen Monat her. Diverse Räume hat sich der Vorsitzende Thomas Stieghahn schon angesehen, nur ist bis jetzt noch nichts Geeignetes dabei gewesen, verrät er.

Spätestens in vier Wochen wollen sie aber schon neue Lagerflächen organisiert haben. Denn die knapp 100 Quadratmeter Kostüme, Technik und Requisiten "tragen sich nicht in fünf Minuten aus dem Haus", witzelt Stieghahn.

Bis Ende Mai soll noch im Alten Theater geprobt werden. So lange werden laut Stieghahn auch noch Auftritte stattfinden, um Gelder einzunehmen. Dann muss auch eine neue Spielstätte gefunden werden. Thomas Stieghahn möchte mit seinem Verein gern im Raum "Ostelbien" oder im Stadtteil Cracau bleiben.

Dieser Stadtteil ist es wert, denn in anderen Stadtteilen gibt es ja beispielsweise den Moritzhof oder das Familienhaus. Unser Ziel ist es, den weißen Fleck hier zu beackern.

Trotz des spontanen Endes am Haus, sieht Stieghahn die Zeit am Alten Theater als eine sehr schöne an – mit allen Höhen und Tiefen, betont er.