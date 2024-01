Durch die Blockaden kommt es auch zu Verzögerungen auf mehreren Bundesstraßen in Sachsen-Anhalt:

Neben den Blockaden in der Altmark ist auch die B6 im Saalekreis im Bereich der A9-Anschlussstelle in Großkugel betroffen. Laut MDR-Verkehrszentrum staut sich der Verkehr in beide Richtungen. Auch auf der B180 zwischen Meineweh und Wethau (Burgenlandkreis) staut sich demnach der Verkehr in beide Richtungen wegen der blockierten A9-Auffahrten in Naumburg.