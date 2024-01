Auch heute wollen die Landwirte in Sachsen-Anhalt mit ihren Traktoren wieder mobil machen. Nach Angaben des Landesbauernverbandes wird es vor allem regionale Stern-oder Schleichfahrten geben. So wollen sich um 6 Uhr in Stendal Landwirte treffen, um dann mit rund 120 Treckern durch die Stadt zu rollen. Auch einen Fußmarsch wird es laut Verband geben. In Naumburg und Dessau-Roßlau sind ab Mittag Proteste geplant. In Hohenseeden im Jerichower Land wollen die Bauern am frühen Nachmittag mit ihren Traktoren über Burg, Möckern, Hohenziatz und Genthin fahren.