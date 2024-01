Bildrechte: MDR/Carina Emig

Bauernproteste und Bahnstreik: Massive Behinderungen erwartet

10. Januar 2024, 06:52 Uhr

Am Mittwoch gehen die Landwirte in ihren dritten Protesttag und weiten ihre Aktionen wieder aus. Dabei wollen sie in Sachsen-Anhalt fast alle Autobahnauffahrten blockieren. Gleichzeitig hat die Lokführergewerkschaft GDL in der Nacht mit ihrem mehrtägigen Streik begonnen. Einen Überblick über die Blockaden auf der Straße, Verkehrsbehinderungen und Zugausfälle erfahren Sie im Ticker.