Kleiner Sarg für kleines Haustier – die Liebe kann trotzdem sehr groß sein. Bildrechte: IMAGO / Kathrin Mordani

Martin Struck, Tierbestatter: 2015 war die erste Bestattung in Deutschland. Maßgeblich kommt das aus dem Betrieb "Unser Hafen" in Rheinland-Pfalz, der auch Mitglied in unserem Verband ist. Das ist ein Betrieb, der die Beisetzung von Mensch und Tier nach vorne getrieben hat. Er hat die rechtlichen Voraussetzungen geklärt und hat so an verschiedenen Stellen in Deutschland die gemeinsame Beisetzung ermöglicht.



Wir haben in Deutschland sehr viele freie Friedhofsflächen und es ist auf jeden Fall begrüßenswert, solche Initiativen zu machen – sicherlich immer ortsangepasst und in besonderen Bereichen auf den Friedhöfen, das ist gar keine Frage. In Deutschland dürfen Mensch-Tier-Bestattungen nur als Asche-Beisetzungen erfolgen, also in Urnen. Auf einem Tierfriedhof ist die Bestattung des Tieres per Sarg oder Urne möglich, je nach Friedhof.