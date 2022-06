Tierheime in Sachsen-Anhalt stehen wegen steigender Kosten und Mindestlohn unter Druck

Abgabetiere:

Ein Besitzer gibt sein Tier im Tierheim ab. Dann wird vertraglich geregelt, dass der ehemalige Halter für die Kosten aufkommt, die sein Tier im Tierheim verursacht. Auch aufgrund dieser Regelung kommt es immer wieder vor, dass selbst Tierhalter, die den Tieren eine zweite Chance geben wollen, diese vor Tierheimen aussetzen, oder gar über Zäune werfen. So wollen sie Kosten vermeiden.



Unterbringungstiere:

Das Veterinäramt räumt einen Haushalt, etwa weil die Besitzer nicht mehr für die Tiere sorgen können. Dann schließt die Behörde einen Vertrag mit dem Tierheim und übernimmt (einen Teil der) Kosten für die Versorgung.



Fundtiere:

Tierheime vereinbaren vertraglich mit Kommunen, dass sie sich um Fundtiere aus deren Gebiet kümmern. Dafür wird in der Regel eine Vergütung gezahlt, die sich an der Einwohnerzahl der Kommunen orientiert. Die Pauschalen liegen bei den befragten Tierheimen bei 0,75€ bis 2€ pro Einwohner und werden meist jährlich ausgezahlt. Fundtierverträge sind die Haupt-Einnahmequelle für viele Tierheime. Im rein privaten Tierschutz, wie etwa Auffangstationen gibt es diese Zuwendungen in der Regel nicht. Fast alle Befragten gaben an, dass sie aufgrund der aktuellen Situation mehr Geld von ihren Kommunen bräuchten. Zum Teil wird bereits nachverhandelt.



Ein Problem: sogenannte herrenlose Tiere fallen nicht unter die Fundtierregelung. Wenn das Ordnungsamt entscheidet, dass es sich um Tiere ohne Halter handelt, gibt es für die Tiere keine direkte finanzielle Unterstützung. Oft sind gerade in der Wildnis lebende Tiere jedoch krank. Hierfür zahlen die Tierschützer aus eigener Tasche.



Pension:

Viele Tierheime bieten Tierpensionen an, Halter können ihre Tiere gegen Bezahlung zeitweise dort abgeben.



Sondervereinbarungen:

Kommunen dürfen frei darüber entscheiden, welche zusätzlichen Zuwendungen sie an die Tierheime machen. So gibt es zum Teil auch Fördersummen von Landkreisen.