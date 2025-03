Deshalb ist er Teil einer Gruppe der TU Dresden, die zum Thema Animal Hoarding forscht, um dann eine Präventionsstrategie zu erarbeiten. Institutionen wie der Deutsche Tierschutzbund und der Verband der beamteten Tierärzte sind ebenfalls beteiligt. Im Interview erklärt Michael Christian Schulze, was Animal Hoarder ausmacht und wie Betroffenen geholfen werden kann.

MDR SACHSEN-ANHALT: Man spricht von Animal Hoarding, wenn Menschen viele Tiere halten und diese nicht mehr richtig versorgen können. Warum macht jemand so etwas?

Michael Christian Schulze: In Amerika wurde Ende der 1990er-Jahre eine Typologie erstellt. Da gibt es den Rettertyp, den Züchtertyp, den Pflegertyp und den Ausbeutertyp. Die Rettertypen sind Menschen, die sich selbst als Tierschützer sehen, was sie anfangs möglicherweise auch sind. Sie nehmen zum Beispiel ausgesetzte Tiere auf. Und irgendwann läuft diese Haltung aus dem Ruder. Die Tiere werden immer mehr, weil sie sich beispielsweise unkontrolliert vermehren. Ab einem bestimmten Punkt können sie nicht mehr adäquat versorgt werden, weil die Hoarder selber möglicherweise psychisch erkranken oder finanziell nicht mehr in der Lage dazu sind. Der Züchter-Typ züchtet Tiere, weil er sie verkaufen möchte, wird aber nicht so viele los wie gedacht. Der Pflegertyp hat "eine übertriebene Tierliebe" und hält deshalb zunehmend viele Tiere. Und der Ausbeutertyp, der aber eher selten vorkommt, gilt als "empathieloser Soziopath". Diese Typologie steht meines Erachtens allerdings auf einer schwachen Datengrundlage.

Bildrechte: Michael Schulze Über Michael Christian Schulze Michael Christian Schulze ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit den Schwerpunkten Geriatrie und Suchtmedizin sowie Gesundheitswissenschaftler und Fachkraft für tiergestützte Intervention. Zudem ist er Mitgründer des Instituts für inner- und zwischenartliche Kommunikation, Vorstand bei TierSucht e.V. und Sprecher der AG Forschung des Bundesverbandes tiergestützte Intervention.

Merken Animal Hoarder nicht, dass sie die Tiere quälen?

Diese Menschen können die Situation nur schlecht reflektieren, verharmlosen oder verleugnen sie, wobei das bei den Typen auch wieder unterschiedlich ist. Der Pfleger-Typ reflektiert noch halbwegs gut und hat eine begrenzte Einsichtsfähigkeit. Bei den anderen ist das eher wenig bis gar nicht der Fall. Und viele sehen sich wirklich als Tierfreunde – als die einzigen, die die Tiere gut versorgen können. Sie blenden das Elend, das sie verursachen, aus.

Was weiß man bislang über die Menschen, die Tiere sammeln?

Die Datengrundlage ist sehr schwach. Von dem, was wir wissen, sind Frauen in der Überzahl, 50plus, einkommensschwächer, auch bildungsferner. Das sind alles keine repräsentativen Daten. Frauen scheinen ja insgesamt tierfreundlicher zu sein als Männer. Das erklärt möglicherweise den höheren Frauenanteil.



Das Selbstwertgefühl vieler Hoarder und Hoarderinnen hängt an den Tieren und ihrer Versorgung. Insofern stellt es für sie eine Katastrophe dar, wenn sie ihnen weggenommen werden. Da sie die Tierhaltung für ihr Selbstwertgefühl brauchen, schaffen sie sich oftmals schnell wieder neue Tiere an. Dann geht alles von vorne los, oftmals auch in einem anderen Landkreis. Das Veterinäramt vom neuen Landkreis weiß nicht, dass es das Problem schon mal gegeben hat, weil es keine zentrale bundesweite Erfassung gibt.

Die Ursache für das Hoarding sind ja die Menschen und wenn ich an die nicht rankomme und nicht unterstütze, begleite, therapiere, wird sich das Problem nicht lösen. Michael Schulze, Gesundheitsforscher

Wie kann man dieses Muster durchbrechen und Betroffenen helfen?