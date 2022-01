Der Präsident des Landtags von Sachsen-Anhalt, Gunnar Schellenberger (CDU), hat der AfD-Fraktion mitgeteilt, dass man Hans-Thomas Tillschneiders Wechsel zurück in das Amt des Rechts- und Verfassungsschutzvorsitzenden für nicht rechtskräftig hält. Die AfD-Abgeordnete Margret Wendt sei weiterhin Vorsitzende des Landtagsgremiums, so die Auffassung des Landtagspräsidenten.

Wendt war im Dezember durch ein überraschendes Manöver in dieses Amt gekommen: Um einer Abberufung Tillschneiders durch die anderen Fraktionen zu entgehen, ernannte die AfD-Fraktion am Tag der Abstimmung Wendt zur Ausschussvorsitzenden – um nur zwei Tage später erneut Tillschneider zu benennen.

AfD-Fraktionsvorsitzender Oliver Kirchner sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag: "Für uns ist Hans-Thomas Tillschneider weiterhin der Ausschussvorsitzende." Seine Fraktion habe schließlich das Benennungsrecht für den Posten. Das könne man auch nicht mit juristischen Ausführungen wegdiskutieren. Aus seiner Sicht mache sich der Landtagspräsident zum Erfüllungsgehilfen der anderen fünf Fraktionen, so Kirchner. Er beklagte, das auf den Mittwoch datierte, sechsseitige Schreiben erst erhalten zu haben, nachdem eine entsprechende Vorlage am Donnerstag im internen Informationssystem des Landtags veröffentlicht worden war.