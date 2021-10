Das Justizministerium in Sachsen-Anhalt hat keine Ungereimtheiten im Todesfall des "Spur der Steine"-Autors Erik Neutsch festgestellt. Die Behörde wies nun eine Beanstandung der früheren Ermittlungen zum Ableben des Schriftstellers zurück, die die Justiz als Dienstaufsichtsbeschwerde gewertet hatte. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Sachsen-Anhalt dem MDR mit.

Das Justizministerium hatte nach einem offenen Brief der Töchter des Autors, in dem sie Ungereimtheiten bei den vorangegangenen Ermittlungen beklagen und von einem Mord an ihrem Vater ausgehen, den Fall noch einmal geprüft. Der MDR hatte kürzlich darüber berichtet.

"Keine hinreichenden Anhaltspunkte"

Eine Tochter des Schriftstellers, Marita Neutsch, wurde bereits über das Ergebnis der Prüfung informiert. Demnach weist die Behörde die öffentlich gemachten Beschwerden der Neutsch-Schwestern zurück. Die nach dem Tod getroffene Beurteilung der Staatsanwaltschaft, das Todesermittlungsverfahren einzustellen, sei nicht zu beanstanden.

Aus dem Ergebnis der von der Staatsanwaltschaft veranlassten Obduktion des Leichnams Ihres Vaters hatten sich keine hinreichenden Anhaltspunkte für ein mögliches Fremdverschulden ergeben. Justizministerium Sachsen-Anhalt

"Aus dem Ergebnis der von der Staatsanwaltschaft veranlassten Obduktion des Leichnams Ihres Vaters hatten sich keine hinreichenden Anhaltspunkte für ein mögliches Fremdverschulden ergeben", so das Ministerium in seinem aktuellen Schreiben an Marita Neutsch. An dieser medizinisch festgestellten Tatsache änderten auch die Fragen Neutschs nicht. "Diese Umstände hätten nur dann Bedeutung erlangen können, falls das Obduktionsergebnis einen nicht natürlichen Tod zum Ergebnis gehabt hätte."

Neutsch-Töchter werfen Ermittlern Nachlässigkeit vor