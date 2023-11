Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Totensonntag ohne Erinnerung Stirbt die Friedhofskultur in Sachsen-Anhalt aus?

von Uli Wittstock, MDR SACHSEN-ANHALT

26. November 2023, 14:27 Uhr

Am Totensonntag wird in in evangelischen Regionen an die Verstorbenen gedacht. Doch dieses Erinnern hat sich offenbar gewandelt. Viele Menschen lassen sich anonym beerdigen, für die Hinterbliebenen gibt es keinen Erinnerungsort auf dem Friedhof. Und obwohl viel gestorben wird in einer alternden Gesellschaft, gibt es auf den Friedhöfen zunehmend Leerstand. So mancher Dorffriedhof wird wohl schließen müssen, befürchten Experten. Uli Wittstock zum drohenden Ende einer Friedhofskultur.