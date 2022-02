Die Pandemie hat den Tourismus in Sachsen-Anhalt schwer getroffen. Die Besuchszahlen seien massiv eingebrochen, sagt Tourismusminister Sven Schulze (CDU) auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Magdeburg: "Im Jahr 2019 hatten wir rund 8,6 Millionen Übernachtungen in Sachsen-Anhalt, dann kam Corona und im Jahr 2020 hatten wir nur noch sechs Millionen."