In Sachsen-Anhalt ist nach fünfjähriger Pause wieder der Tourismuspreis verliehen worden. In Halle sind am Donnerstagabend insgesamt drei Vorhaben im Land in den Kategorien Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. Das teilten die Investitions- und Marketinggesellschaft (IMG) Sachsen-Anhalt und das Wirtschaftsministerium mit.