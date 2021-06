Große Trauer bei MDR SACHSEN-ANHALT: Am Dienstag ist Christian Buch im Alter von 53 Jahren gestorben. Buch hatte viele Jahre in leitenden Positionen für den MDR gearbeitet. MDR-Intendantin Karola Wille sagte am Mittwoch, Christian Buch habe MDR SACHSEN-ANHALT maßgeblich mitgeprägt und aufgebaut. "Er hat mit journalistischer Leidenschaft das Landesfunkhaus in die Digitalisierung geführt und frühzeitig die richtigen Weichen mit Bewegtbild und Formaten im Netz gesetzt", würdigte Wille die Arbeit von Christian Buch.