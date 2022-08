Tatsächlich verträgt Matthias den trommelgerösteten Kaffee deutlich besser und lässt sich laut seinem Sohn anschließend so sehr für das Thema begeistern, dass er anfängt zu Hause zu rösten. Später folgen dann Kaffee-Seminare. "Er kam dann mit seinen frisch gerösteten Bohnen zur Familie und wollte uns quasi als Tester haben", erinnert sich Matthieu. Da hätte er sich dann innerlich schon darauf vorbereitet, zu sagen, dass es gut ist, egal was kommt. Zu der Zeit konnte er Kaffee noch nicht so viel abgewinnen. Am Ende ist er positiv überrascht: "Als ich dann probiert habe, dachte ich: Wow, also wenn das Kaffee ist, dann bin ich auch Kaffeetrinker".