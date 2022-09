Niedriges Grundwasser Wie sich die Trockenheit aufs Trinkwasser auswirkt

Trotz mehrerer Jahre ohne viel Regen wird Trinkwasser in Sachsen-Anhalt in näherer Zukunft nicht knapp. Allerdings würde sich die Lage anspannen, wenn die Dürren noch lange Zeit anhalten würden und auch die Winter zunehmend trockener werden. Das Grundwasser ist bereits deutlich abgesunken, der Rappbodetalsperre fließt weniger Wasser zu. Wassersparen schont in dieser Situation wichtige Ressourcen – senkt zudem auch die Nebenkosten um bis zu 450 Euro in einem Drei-Personen-Haushalt.