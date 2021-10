In Dessau-Roßlau sind dagegen Instandsetzungsarbeiten am Trinkwassernetz Grund für möglicherweise trüb aussehendes Trinkwasser. In der Mosigkauer Heide muss demnach etwas an der Fernwasserversorgung repariert werden. Die Folge: In den kommenden beiden Wochen kann es vor allem im Süden und Westen Dessaus sowie im Stadtteil Ziebigk zu einer teilweisen braunen Färbung des Wassers kommen. Auch seien Druckschwankungen möglich.