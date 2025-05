In mehreren Landkreisen im Norden Sachsen-Anhalts wird die anhaltende Trockenheit zunehmend zum Problem. Der Altmarkkreis Salzwedel kündigte ein baldiges Verbot zur Wasserentnahme aus Flüssen, Teichen und Seen an. Auch das Bewässern von Gärten und Sportanlagen mit Brunnenwasser soll zwischen 10 und 19 Uhr untersagt werden. Die Kreisverwaltung prüft zudem weitere Maßnahmen zum Wassersparen und ruft die Bevölkerung schon jetzt zum sorgsamen Umgang mit Wasser auf.