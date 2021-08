Weite Teile von Sachsen-Anhalts Osten hängen buchstäblich am Tropf einer unscheinbaren Halle am Rande des Örtchens Lindau im Kreis Anhalt-Bitterfeld. Im Inneren des Zweckbaus rattern fünf riesige Pumpen, durch meterdicke Rohre rauscht Wasser. Grün leuchtende Lämpchen in der Betriebszentrale signalisieren, dass im Lindauer Wasserwerk alles nach Plan läuft.

Täglich werden hier 20.000 Kubikmeter Grundwasser, die rund 20 Brunnen in der Region aus bis zu 60 Meter Tiefe fördern, zu Trinkwasser aufbereitet und anschließend über ein weitverzweigtes Leitungsnetz in die Haushalte der Region transportiert. Selbst im mehr als 50 Kilometer entfernten Wittenberg stammt das Leitungswasser aus dem Lindauer Wasserwerk.

"Im Einzugsgebiet dieses Wasserwerkes leben rund 150.000 Menschen", sagt Christiane Wiesner. Sie ist die Leiterin der technischen Abteilung bei der Trinkwasserversorgung Magdeburg (TWM), die in Sachsen-Anhalt insgesamt 15 Wasserwerke betreibt. Das zweitgrößte davon ist das in Lindau.

Zahl der Wasserversorgungsanlagen schrumpft

Das Wasserwerk in Lindau versorgt rund 150.000 Menschen in Sachsen-Anhalt mit Trinkwasser. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer Wasserwerke wie das in Lindau, die aus Grundwasservorkommen gespeist werden, sichern etwa zwei Drittel des Trinkwasserbedarfs in Sachsen-Anhalt. Ein Drittel stammt aus Oberflächenvorkommen wie etwa Talsperren. Rund 100 Anlagen zur Wassergewinnung, -aufbereitung und -speicherung sind landesweit in Betrieb. Im Jahr 1990 waren es noch fast 700. Vor allem kleinere Wasserwerke wurden in der Zwischenzeit geschlossen – auch, weil der Wasserverbrauch nach 1990 zunächst stetig sank.