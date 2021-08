Die Verbände der Richter und Staatsanwälte in Sachsen-Anhalt sind gegen Marco Tullner (CDU) als möglichen Justizminister der neuen Landesregierung. In einem gemeinsamen Schreiben an Ministerpräsident Haseloff (CDU) heißt es, mit ihm würde erstmals in der Geschichte des Landes ein Nicht-Jurist Justizminister. Dies bereite große Sorgen. Außerdem habe die amtierende Justizministerin Anne-Marie Keding (CDU) Vertrauen verspielt, dass ein Minister zurückgewinnen müsse, der fachlich dazu in der Lage sei.