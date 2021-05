Allerdings gab es in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Monaten schon zwei kurzfristige Lieferengpässe, bei denen die Hersteller deutlich weniger als die vereinbarte Menge lieferte. Am 15. Januar kündigte das Sozialministerium in Sachsen-Anhalt an, dass der Biontech-Hersteller Pfizer wegen Umbauten nicht die geplante Menge liefern könne. Zwei Monate später meldete Astrazeneca zunächst Lieferschwierigkeiten, wodurch Sachsen-Anhalt drei Wochen lang rund 70 Prozent weniger Impfstoff bekommen hätte, so das Sozialministerium. Jedoch wurde die Impfung mit Astrazeneca zwei Tage später ausgesetzt.