Stetige Regenfälle Pegel steigen an Flüssen in Sachsen-Anhalt

22. Dezember 2023, 16:14 Uhr

Bei einigen Flüssen in Sachsen-Anhalt steigen aufgrund des andauernden Regens die Wasserstände. An der Dumme in gilt Alarmstufe 3 von 4, auch Holtemme, Bode und Ilse sind schon über die Ufer getreten.