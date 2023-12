Feuerwehren pumpen mehrere Keller aus

In der Nacht zu Sonntag musste die Feuerwehr in Hötensleben in der Börde mehrere Keller auspumpen. Einsätze gab es auch im Harz: Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle Harz MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, waren Einsatzkräfte am Sonntagvormittag in Berßel, Wasserleben und Tanne vor Ort, um Keller auszupumpen, Oberflächenwasser zu entfernen und Sandsäcke zu befüllen.

Halle: Stadt sperrt mehrere Wege in Flussnähe

Auch in Halle machte sich der Regen am Sonntag bemerkbar: Dort hat die Stadt am Saaleufer auf Seiten der Ziegelwiese flussnahe Wege gesperrt. Wie die Stadtverwaltung Heiligabend mitteilte, wird die Situation deshalb vor allem in den Stadtvierteln Planena und Burgholz regelmäßig überprüft. In mehreren Straßen werde sicherheitshalber die Beleuchtung abgeschaltet, hieß es. Bildrechte: MDR/Karoline Makosch

Wetter in Sachsen-Anhalt: Regen lässt etwas nach

Leichte Entwarnung gaben am Heiligabend die Fachleute vom Deutschen Wetterdienst: Statt mit mehr Regen sei an den Weihnachtstagen in Sachsen-Anhalt mit ein wenig Entspannung zu rechnen, hieß es. Auch am ersten Weihnachtstag bleibe es in Sachsen-Anhalt bedeckt, zeitweise könne es regnen und bei bis zu 13 Grad stürmisch werden. Auf dem Brocken müsse weiterhin mit Orkan gerechnet werden. Vor allem im Harz müsse jedoch über die Weihnachtsfeiertage erneut mit Dauerregen gerechnet werden, hieß es.

Bildrechte: MDR/André Plaul

Steigende Wasserstände an Elbe und Saale

Laut des gemeinsamen Hochwasser-Portals der Länder hatte der Elbe-Pegel bei Schöna an der Grenze zu Tschechien kurz vor Heiligabend die Alarmstufe 1 gerissen. Für den Pegel Barby wird prognostiziert, dass die Alarmstufe 1 noch an den Weihnachtsfeiertagen erreicht wird. Auch in der unteren Saale seien deutlich steigende Wasserstände zu erwarten.

In mehreren Gegenden Sachsen-Anhalts – darunter im Raum Elbeu, Wolmirstedt und Glindenberg – war das Hochwasser bereits vor einigen Tagen zu beobachten. Große Flächen von Feldern, aber auch kleinere Straßen und Gärten entlang der Ohre, stehen unter Wasser. Laut der Rettungsleitstelle im Harz sind auch Holtemme, Bode und Ilse über die Ufer getreten.

Sturmtief Zoltan verursacht Schäden in Sachsen-Anhalt