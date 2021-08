Baustellen Hier müssen Reisende in Sachsen-Anhalt mehr Zeit einplanen

Neue Baustellen in Sachsen-Anhalt nötigen Reisenden mehr Geduld ab. So wird beispielsweise die Autobahn 9 ab Samstagabend zwischen Großkugel und Leipzig-West in Richtung München voll gesperrt. Auch auf Bundesstraßen in den Landkreisen Börde und Anhalt-Bitterfeld wird am kommenden Montag gebaut.