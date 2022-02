In Halle haben am Donnerstagabend nach Polizeiangaben mehrere Hundert Menschen friedlich auf dem Marktplatz gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. In Anhalt und Wittenberg soll es am Freitagabend mehrere Friedensgebete und Mahnwachen geben.

An der Dessauer Friedensglocke sollen Freitagabend Kerzen und Lichter als Zeichen der Hoffnung angezündet werden. Laut evangelischer Landeskirche Anhalt sollen sie zugleich ein Appell an die Regierung Russlands sein, die Angriffe auf die Ukraine einzustellen. Viele Kirchen in der Region öffnen für Gebete und Gespräche, darunter St. Jakob in Köthen am Freitag und am Sonntag jeweils 19 Uhr. Am Freitag, jeweils 17 Uhr laden die Kirchen in Ragösen, Thießen und Hundeluft zum Friedensgebet. Auch im Magdeburger Dom findet am Freitagabend um 18 Uhr ein ökumenisches Friedensgebet statt.