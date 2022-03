Der Krieg in der Ukraine lässt Menschen ausgeliefert fühlen, vor allem, weil er in dem Ausmaß nicht absehbar war.

Gegen dieses Gefühl hilft, anderen Menschen zu helfen.

Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich hilfsbereit zu zeigen: Vom Post im Netz bis zur Aufnahme Geflüchteter zu Hause.

Dieses Mal fühlen wir uns sehr nah

Während es Kriege auch in anderen Teilen der Welt auch in den vergangenen Jahren schon gab und weiter gibt, scheint der Krieg in der Ukraine den Menschen in Sachsen-Anhalt besonders nah zu gehen.

Psychologin Dr. Annegret Wolf von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg spricht über die Betroffenheit im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Bildrechte: Christine Reißing Psychologin Dr. Annegret Wolf von der Uni Halle erklärt, dass dies an verschiedenen Faktoren liegt. Unter anderem die räumliche Nähe sorgt für eine erhöhte Betroffenheit. Der Krieg in Syrien zum Beispiel ist viel weiter weg, als die Gefechte in der Ukraine. Zudem sei eine gewisse Ähnlichkeit wahrzunehmen. Zum Beispiel Bilder von Schutzsuchenden in U-Bahn-Stationen in Kiew sehen so aus, als könnten sie auch irgendwo in Deutschland entstanden sein.