Die Ehrenamtlichen der DLRG halfen dabei, die Spenden in Sattelzüge in Richtung Ukraine zu verladen. Bildrechte: DLRG Saale-Elster-Aue

Helfer der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) Saale-Elster-Aue aus Holleben bei Teutschenthal haben fast fünf Tonnen Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine in den Osten Polens gebracht. Wie die DLRG mitteilte, kam der Konvoi mit sechs Ehrenamtlichen in der Nacht zu Sonntag wohlbehalten wieder in Sachsen-Anhalt an. Zuvor hatten die Ehrenamtlichen vor allem Hygiene-Artikel, Medizinprodukte oder Schlafsäcke an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht. Die Spenden waren seit Montag im Karlsbad Angersdorfer Teiche gesammelt worden.