Die große Hilfsbereitschaft in Sachsen-Anhalt für Geflüchtete aus der Ukraine bleibt enorm. Das registrierten auch die Freiwilligenagenturen im Land, die ehrenamtliche Helferinnen und Helfer vermitteln. In die Datenbank für freiwillige Hilfsangebote hätten sich allein innerhalb einer Woche mehr als 350 Menschen eingetragen, teilte die Freiwilligenagentur in Magdeburg mit.