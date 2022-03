Sachsen-Anhalt und der Krieg in der Ukraine Helfen, helfen, helfen

In Sachsen-Anhalt wurden bis gestern Nachmittag offiziell etwa 250 Kriegsflüchtlinge gezählt, teilt das Innenministerium mit. Außerdem würden in Kürze etwa 50 bis 60 Menschen aus Berlin erwartet, um die Kapazitäten dort zu entlasten.

Wie viele Menschen privat untergekommen sind, weiß niemand. Die Tafeln jedenfalls haben bereits gestern in Oschersleben, Haldensleben und Dessau einige der Kriegsflüchtlinge versorgt.

Und auch ein Kind von ukrainischen Kriegsflüchtlingen ist in Sachsen-Anhalt bereits zur Welt gekommen. Es ist das Baby eines jungen Paares aus Odessa. Mein Kollege Hannes Leonard hat in unserer Besprechung dazu vorhin gesagt: "2.000 Kilometer, drei Tage und das hochschwanger. Jetzt in Halle. Eine krasse Geschichte!"