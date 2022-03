Europa erlebt gerade eine beispiellose Welle der Hilfe und Solidarität mit Blick auf die Lage in der Ukraine und die Folgen der Menschen. Besonders krass ist die Lage an den Hotspots in Osteuropa – den Grenzübergängen, den Auffanglagern, den Knotenbahnhöfen. Auch Sachsen-Anhalter engagieren sich direkt vor Ort. Über diese aufopferungsvolle Arbeit haben wir in dieser Woche mehrfach berichtet.

Das Bedürfnis, mit anpacken zu wollen, sich einzubringen, Hilfe zu leisten – das ist ur-menschlich und das dominiert in diesen Tagen in Sachsen-Anhalt. Das Gute daran: Auch hierzulande, in nahezu jedem Ort, gibt es Initiativen und Projekte, bei denen sich jedermann beteiligen kann. Die Möglichkeiten sind so umfangreich, dass hier heute nur eine kleine Auswahl möglich ist:

Sachspenden – bitte nur koordiniert

Die Bereitschaft, Sachspenden abzugeben, ist in diesen Tagen besonders groß. Doch nicht alles wird benötigt und auch nicht überall. Das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" rät beispielsweise von Kleiderspenden ab. Aus dem Landkreis Wittenberg haben wir erfahren, dass die Kleiderkammer in Coswig und das Sozialkaufhaus in Wittenberg bereits aus allen Nähten platzen. Betten, Kühlschränke, Kleidung und Spielzeug gab es laut Landkreis zuhauf.

In Halle standen in dieser Woche bereits Menschen an, um Sachspenden abzugeben. Nun sind auch andere Regionen Sachsen-Anhalts gefragt. Bildrechte: privat Werden also gar keine Sachspenden mehr benötigt? – Das kommt drauf an. Der Landkreis Stendal etwa richtet gerade erst zentrale Sammelstellen für Sachspenden ein. In Tangerhütte geht es heute um 15 Uhr los, in der Straße der Jugend 1a. Osterburg öffnet das Depot morgen Früh um 9 Uhr – zu finden Am Bültgraben 12. Stendal soll in den nächsten Tagen folgen. Benötigt werden laut Landkreis vor allem Betten, Matratzen, Kleiderschränke und Möbel. Wichtig zu beachten: Wer spenden will, sollte sich zunächst kurz melden. Alle Kontaktdaten, Adressen und Öffnungszeiten der Sachspenden-Lager im Landkreis Stendal finden Sie hier.



Auch in Magdeburg werden beispielsweise noch an mehreren Stellen Sachspenden gern entgegengenommen. Die Stadt hat auf Ihrer Webseite eine Übersicht veröffentlicht. Hier werden auch Hilfen und Angebote direkt vermittelt.