Der Tierpark Dessau macht sich für seine Kollegen und Kolleginnen in der Ukraine stark. Ab sofort steht eine Spendenbox in den ukrainischen Nationalfarben am Eingang des Tierparks. "Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine und gleichzeitig wollen wir die Kolleginnen und Kollegen in den ukrainischen Zoos bei ihrer Arbeit vor Ort unterstützen", sagte Tierparkleiter Jan Bauer. Deswegen werden Spenden für die Zoos und Tierparks in der Ukraine gesammelt. Leiter Jan Bauer steht dafür direkt mit dem Vorsitzenden des ukrainischen Zooverbandes (UAZA) Wladimir Nikolaijewitsch Topchiy in Verbindung.