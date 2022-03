Der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich (CDU), sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag, der Wunsch der Landesregierung nach einer "Willkommensklasse" an einer Grund- und einer Sekundarschule sei ein Tropfen auf den heißen Stein. "Wir haben hier schon 200 registrierte, schulpflichtige Kinder und gehen von weiteren 100 Kindern aus, die noch nicht gemeldet sind. Der Bedarf ist also weitaus höher."

Ulrich zufolge soll es die beiden Willkommensklassen in Naumburg und Saubach geben. In Saubach seien aber schon 22 schulpflichtige Kinder aus der Ukraine registriert, im Nachbarort 17. Damit sei die Klasse dort schon voll. Ulrich zufolge will der Burgendlandkreis die Beschulung "selbst in die Hand nehmen" und beispielsweise Unterrichtsklassen in Volkshochschulen und Musikschulen bilden und dabei auch auf ukrainische Lehrer zurückgreifen.