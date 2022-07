Unterstützung Energiekrise: Städte und Gemeinden wollen Kurzarbeitergeld und Schutzschirm

Angesichts eines möglichen Lieferstopps von russischem Erdgas und steigenden Energiepreisen fordern Sachsen-Anhalts Städte und Gemeinden einen Schutzschirm – um die kommunale Versorgungssicherheit abzusichern. In einem Schreiben an Ministerpräsident Haseloff (CDU) heißt es, der Schutzschirm könnte Leistungen an die kommunalen Unternehmen der Energie- und der Wohnungswirtschaft beinhalten.