"Ich habe schon gehört, dass Reservierungen in russischen Restaurants oder Cafés reihenweise abgesagt wurden. Und ich kenne auch eine Person, die auf offener Straße angefeindet worden ist", erzählt die 25-jährige Olga Tomyuk im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Tomyuk absolviert derzeit an der Uni Halle ihr Masterstudium. Sie selbst hat einen russischen Pass, ihr Vater stammt aus der Ukraine, ihre Mutter aus der Belarus.

Er forderte die Gesamtgesellschaft auf, wachsam zu sein und bei Anfeindungen und Hetze gegen russischsprachige Mitbürger Zivilcourage zu zeigen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Mitte März vor Anfeindungen gegen Russen in Deutschland gewarnt. Fakt ist: Die Kämpfe im Osten Europas haben auch in Sachsen-Anhalt eine gewaltige Solidaritätswelle ausgelöst. Doch hat der Krieg auch negative Auswirkungen für das Zusammenleben von Russen und Ukrainern bei uns im Land?

In Sachsen-Anhalt sind im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine insgesamt 73 Straftaten registriert worden (Stand: 04. April). "Dabei handelt es sich meistens um Drohungen oder Beleidigungen", sagt Michael Klocke vom Landeskriminalamt in Magdeburg auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Darunter waren 19 Ukrainer und "4 russische Staatsangehörige, die Opfer einer Straftat wurden". Das zeigt deutlich: In der Summe sind also häufiger Ukrainer Opfer von kriminellen Übergriffen.