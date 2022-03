In einer aktuellen Mitteilung warnt zudem auch der Tierschutzverband Sachsen-Anhalt vor "unkoordinierten Spendensammelaktionen" für vom Krieg betroffene Tiere. An den Grenzen würden sich jetzt schon Sachspenden für Tiere stapeln, die später aufwendig entsorgt werden müssten. Geldspenden hingegen könnten direkt vor Ort eingesetzt werden und seien derzeit die wichtigste Grundlage für Hilfen.

Unterdessen erreichen immer mehr ukrainische Flüchtlinge Deutschland. Das Bundesinnenministerium gibt die Zahl aktuell mit fast 65.000 an. Da an der Grenze aber oft nicht kontrolliert wird, dürfte die tatsächliche Zahl höher liegen. In Sachsen-Anhalt sind nach Angaben des Innenministeriums bislang mehr als 1.500 Menschen aufgenommen worden.