Nach dem Vorbild von Niedersachsen und Bayern soll auch in Sachsen-Anhalt geprüft werden, ob das Verwenden des Z-Symbols in der Öffentlichkeit strafrechtliche Konsequenzen haben könnte. Dafür sprach sich der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rüdiger Erben, aus. Er forderte von Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) einen entsprechenden Erlass.

"Der aggressive Angriff von Putins Armee auf die Ukraine ist ein barbarischer Akt gegen die friedliche Bevölkerung eines demokratischen Landes mitten in Europa", sagte Erben. "Das 'Z' steht stellvertretend für die völkerrechtswidrigen Taten der russischen Armee." Stilisiert tauche der Buchstabe auch in Sachsen-Anhalt plötzlich bei sogenannten Querdenkern auf und bedeute nichts anderes, als diese Verbrechen gutzuheißen, so der SPD-Politiker.