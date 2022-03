Krieg in der Ukraine Von Odessa nach Halle – drei Tage hochschwanger auf Flucht

Dass sich die Situation in Odessa immer weiter zuspitzt, ist für Tamara und Alexander schon in den Tagen zuvor absehbar. Schon lange haben sie befürchtet, dass Russland auch in die Schwarzmeer-Stadt Odessa einmarschiert. Deshalb hat Unternehmer Alexander in den Tagen vor dem Raketeneinschlag alles zu Geld gemacht, was er konnte.