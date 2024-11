Die Umsiedlung von Brutvögeln und Fledermäusen im Zuge der Nordverlängerung der Autobahn 14 in der Altmark ist abgeschlossen. Wie die Projektgesellschaft DEGES mitteilte, werden die neuen Nistplätze von mehreren Vogel- und Fledermausarten "hervorragend angenommen." So brüten demnach Schleiereulen dort. Außerdem seien Haussperling, Bachstelze und Hausrotschwanz in die Objekte eingezogen.