Das Umweltministerium in Sachsen-Anhalt will in diesem Jahr mehr als 37 Millionen Euro für den Naturschutz an Seen und Flüssen ausgeben. Damit werde doppelt soviel wie im Vorjahr investiert, teilte das Ministerium mit. Weitere 95 Millionen Euro sollen demnach in den Hochwasserschutz fließen – ein Plus von fast 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr.