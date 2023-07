Mit dem zweiten Platz wurde das Unabhängige Institut für Umweltfragen mit Standorten in Halle und Berlin belohnt worden, den dritte Platz belegt das " 1. Repair-Café Magdeburg ", wo alte und defekte Elektrogeräte wieder in Funktion gebracht werden. Insgesamt erhalten die Preisträgerinnen und Preisträger 20.000 Euro.

Im vergangenen Jahr ging der erste Preis an das Bürgerforschungsschiff "Make Science Halle", der zweite an das Bildungshaus Riesenklein in Halle und der dritte an mehrere Projekte. Darunter die Initiative "GastroHilft" aus Halberstadt, die Kita "Sonnenkäfer" mit der Kita-Imkerei aus Tangerhütte sowie das Projekt "OdeAnDieBiene" im Landkreis Harz.